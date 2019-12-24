«نمو» تهبط 1.8 % بتداولات قيمتها 11 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 121 نقطة بنحو 1.8 في المائة، لتغلق عند 6501 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 20 في المائة إلى 11 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 42 في المائة إلى 229 ألف سهم. أما الصفقات فارتفعت 14 في المائة إلى 841 صفقة. وارتفع سهم "العمران" وحيدا 0.8 في المائة ليغلق عند 38.50 ريال. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" 4.7 في المائة ليغلق عند 74.50 ريال، يليه "بحر العرب" 4.4 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" 0.82 في المائة ليغلق عند121 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.2 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 1.2 مليون ريال.
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