ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومكاسب «التجاري الدولي» تدعم «المصرية»

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما صعدت السوق المصرية بفضل مكاسب أسهم البنك التجاري الدولي.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة إلى 5112 نقطة وزاد سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل 1.5 في المائة وسهم بنك رأس الخيمة الوطني 2.4 في المائة.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المائة إلى 2782 نقطة مع صعود بنك دبي الإسلامي بالنسبة نفسها وبنك الإمارات دبي الوطني 1.6 في المائة.

وقال بنك نور أمس، إن مساهميه وافقوا على عرض بنك دبي الإسلامي للاستحواذ على البنك غير المدرج، وفقا لـ"رويترز".

وفي قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.4 في المائة إلى 10515 نقطة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1599 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.8 في المائة إلى 3898 نقطة. واستقر مؤشر الكويت عند 6976 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 13902 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنك التجاري الدولي التي بلغت 1.3 في المائة.وشهدت الجلسة عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.