أخبار السوق

ضم 6 شركات إلى «تاسي» بعد صيانة المؤشرات للربع الرابع



أكدت السوق المالية السعودية “تداول”، أنه سيتم تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات للربع الرابع، وذلك من بداية التداول في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وأوضحت “تداول”، في بيان أمس، أنه سيتم انضمام أسهم الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسة “تاسي” ومؤشرات القطاعات: شركة اللجين (المواد الأساسية)، شركة الكثيري القابضة (المواد الأساسية)، شركة ثوب الأصيل (السلع طويلة الأجل)، شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (تجزئة السلع الكمالية)، شركة ريدان الغذائية (الخدمات الاستهلاكية)، وشركة باعظيم التجارية (تجزئة السلع الكمالية).



«التموين» تجدد عقدها مع «السعودية» لـ10 أعوام بـ12 مليار ريال



أكدت شركة الخطوط السعودية للتموين، تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الذي ينتهي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وذلك لفترة عقدية تقدر بعشرة أعوام، وبقيمة تقديرية للعقد تبلغ نحو 12 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إن العقد يبدأ من 1 كانون الثاني (يناير) 2020 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2029، مشيرة إلى أنها تعد أطول مدة يتعاقد الطرفان عليها في عقد تموين الطائرات. وتوقعت أن يسهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية بدءا من الربع الأول من 2020، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع “الخطوط السعودية”. وأشارت إلى أنها ستقوم بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى.



«أبومعطي» تنهي إجراءات تصفية «محمد راشد الدويش

وشركاه للتجارة»



قالت شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات، إنها انتهت من الإجراءات اللازمة لتصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنه تمت الموافقة على شطب سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار أمس. وبينت الشركة أنه ليس هناك أي أثر مالي من عملية التصفية، وذلك لكون شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تأسيسها. وكان مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات قد وافق في تموز (يوليو) الماضي، على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه التابعة لها.



«ساتورب»: «أرامكو توتال العربية» تسترد جزءا من الصكوك

الخاصة بها



قالت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، إن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أتمت الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها أمس (المجدول كل ستة أشهر).

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنه تم توزيع مبلغ وقدره 147 مليون ريال بما يمثل 3.92 في المائة من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وقالت إن القيمة الاسمية للصك الواحد ستصبح 67.46 ألف ريال، وستصبح قيمة الإصدار الإجمالية نحو 2.53 مليار ريال.