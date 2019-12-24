إطلاق مركز الدعم اللوجيستي في الوادي الصناعي مطلع 2020

أعلن الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن جاهزية تشغيل المركز اللوجيستي المتكامل لشركة بن زقر مطلع العام المقبل 2020، إذ يقع على مساحة تجاوزت 300 ألف متر مربع، مخصصة للتخزين والتوزيع بطاقة استيعابية تتجاوز 110 آلاف طبلية.
ويوفر المركز أحدث سلسلة إمداد لدعم الشركاء، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف النسائية للسعوديات في مختلف المجالات، واستيعاب طاقم من المهندسين السعوديين للإشراف على سير العمل في المركز.
وقال المهندس أيمن منسي الرئيس التنفيذي للوادي لصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، "إن اكتمال المركز اللوجيستي يعد إضافة نوعية إلى الوادي الصناعي في إمداد السوق المحلية والعالمية بمنتجات ذات جودة عالية، بوصفه أحد أكبر المنصات اللوجيستية المهمة في المملكة ونقطة ربط رئيسة متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، تماشيا مع "رؤية 2030" لجعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الخدمات اللوجيستية".
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