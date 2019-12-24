بدء تشغيل شركات طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي

أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو" بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، هما شركة طيران الجزيرة الكويتية التي بدأت تسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو أير Go Air الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور في الهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أول رحلات الشركتين الخميس الماضي، حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي، حسب العرف الدولي في صناعة الطيران.

وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي الشركتين، فيما جرت إقامة حفل خاص لكل شركة بمناسبة رحلاتها الافتتاحية في المطار، بحضور مختلف المسؤولين من جميع القطاعات في المطار.

رحب عبدالرحمن بن مطلق العتيبي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية في مطار الملك فهد الدولي، مشيرا إلى أهمية الوجهات التي سيتم تشغيلها، حيث تعد الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية من خلال شركة جو أير Go Air التي اختارت أن يكون مطار الملك فهد الدولي أول محطاتها في المملكة، إضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت يأتي نتيجة للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة. وأضاف أن "شركة مطارات الدمام "داكو" استقطبت خمس شركات طيران جديدة خلال العام 2019"، مؤكدا استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر في مطار الملك فهد الدولي.

يذكر أن الشركتين جو Go Air وطيران الجزيرة بدأتا في تشغيل رحلات مباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا بواسطة كل منهما ابتداء من 19 ديسمبر 2019.