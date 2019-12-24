«الخدمة المدنية»: لا نحصر الترقيات في مرتين سنويا .. ودمج 16 لائحة لتيسير العمل وتجاوز السلبيات

أكد سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات خلال الفترة الماضية على لائحة واحدة، تيسيرا للعمل وتجاوزا لعديد من السلبيات.

وحول التجمد الوظيفي وفترات الترقية، أشار الوزير الحمدان إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، مبينا أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام.

جاء ذلك خلال عرض قدمه أمام مجلس الشورى في جلسته أمس، حول رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة 2030، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس.

وأكد الحمدان في عرضه، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استشرف آفاق المستقبل، وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستندا في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة، ليشكل بذلك معالم رؤية المستقبل ويبعث برسالة واضحة، أن وقت التغيير والتطوير في منهج وطريقة الإدارة الحكومية قد حان.

وأشار إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة، ومعالجة كل ما يعوق فاعليتها، يسهمان في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على ثلاثة محاور، "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح" لافتا إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومتابعته الدقيقة والمستمرة.

وأكد قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق "رؤية المملكة"، وهو ما كان لزاما على تبسيط الإجراءات المطولة، والعمل على أتمتتها، عبر برامج فاعلة في التحول الرقمي.

وأشار إلى خريطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دورا استراتيجيا يتمثل في "الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة".

وأشاد سليمان الحمدان بالدور التشريعي، الذي يسهم به مجلس الشورى في إقرار وتعديل، عديد من الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية، التي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء. وفيما يتعلق بلائحة الوظائف التعليمية، قال الحمدان، إن الوزارة أنهت العمل في اللائحة التي اعتمدت أخيرا، وتعمل حاليا على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية.

وأكد أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة لدى وزارة الخدمة المدنية، وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، والوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى، أن المملكة اهتمت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم بشكل عام وموظفي القطاع الحكومي بشكل خاص.

وأعرب أمله في أن يسهم حضور وزير الخدمة المدنية لمجلس الشورى في تعزيز العلاقة بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية، ويسهم في الارتقاء بالأداء وإيجاد بيئة نظامية تشريعية لهذا القطاع المهم تواكب تطلعات ولاة الأمر، ويحقق توجيهاتهم في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030.