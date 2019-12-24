فرنسا .. لا هدنة بين المضربين والحكومة بشأن أنظمة التقاعد عشية العطلات

سيضطر الفرنسيون الراغبون في استخدام القطارات عشية عطلات الأعياد إلى التحلي بالصبر بعد قرار المضربين المحتجين على إصلاح أنظمة التقاعد مواصلة تحركهم خلال فترة العطلات.

وكان تحرك المضربين قد بدأ قبل 19 يوما، وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للمسافرين تتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديد "اضطرابات أكبر".

وبحسب "الفرنسية"، لم يتم تسيير أكثر من 40 في المائة من القطارات السريعة وقطارات المناطق أمس، و20 في المائة من قطارات الضواحي وربع القطارات للمسافات المتوسطة.

وفي المنطقة الباريسية، ما زال "التحسن" الموعود في وسائل النقل المشترك ضئيلا مع ستة خطوط للمترو من أصل 16 لا تزال متوقفة وهو نشاط طبيعي فقط لخطين آليين، بينما يتم تشغيل لشبكة قطارات المناطق في ساعات الذروة.

وبالنسبة لبعض المستخدمين سيكون التوجه إلى العمل صعبا مثل صعوبة التوجه للاحتفال بالميلاد. واليوم عشية الميلاد ستتوقف قطارات الضواحي في المنطقة الباريسية عن السير تدريجيا بدءا من الساعة 18:00 حتى بعد ظهر غد على الأقل، كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد.