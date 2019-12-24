للمرة الأولى في 8 أشهر .. الاقتصاد الكندي يسجل انكماشا غير متوقع

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية اليوم، أن اقتصاد كندا سجل انكماشا غير متوقع 0.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في أول تراجع شهري منذ شباط (فبراير) 2019، فيما يرجع جزئيا إلى إضراب لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة أضر بقطاع الصناعات التحويلية.

وكان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا نموا قدره 0.1 في المائة بعد زيادة بالنسبة نفسها في أيلول (سبتمبر).

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية 1.4 المائة، وهو رابع تراجع في خمسة أشهر.

وأرقام تشرين الأول (أكتوبر) هي الأحدث في سلسلة بيانات مخيبة للآمال يقول محللون إنها قد تدفع البنك المركزي الكندي للتفكير في خفض أسعار الفائدة.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 حتى مع قيام بضعة بنوك مركزية رئيسة، من بينها البنك المركزي الأمريكي، بخفض تكاليف الاقتراض.