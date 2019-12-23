الملك يبحث مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بامبانغ سوساتيو رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا يرافقه عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والشيخ الدكتور محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني ومفتوح أبي جبريل سفير إندونيسيا لدى المملكة.