الحمدان في "الشورى" : نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40 %

أكد وزير الخدمة المدنية أن نسبة السعوديات في الوظائف الحكومية ارتفعت إلى 40.3%. كما تم تحقيق مستهدف 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في الوظائف إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

وقال سليمان الحمدان خلال مشاركته اليوم في جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، أن الشورى بدراسته تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى وإقراره لها ساهم في إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وأضاف الوزير الحمدان أن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.