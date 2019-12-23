تراجع النشاط الصناعي في اليابان لأول مرة خلال 4 شهور

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية اليوم الإثنين عن تراجع كافة الأنشطة الصناعية في شهر اكتوبر لأول مرة في أربعة شهور.

وأشارت البيانات المنشورة إلى أن المؤشر العمومي للنشاط الصناعي تراجع بنسبة 4.3% على أساس شهري فى اكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% خلال شهر سبتمبر، ويعد ذلك أول تراجع منذ شهر يونيو وجاء متوافقا مع توقعات المحللين الاقتصاديين.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الإنشاءات سجل تراجعا بنسبة 0.3% على أساس شهري فى اكتوبر ، بعد تراجع بنسبة 2.2% فى الشهر السابق.

وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 4.5% خلال اكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% فى الشهر السابق، بينما تراجع قطاع الصناعات الثانوية بنسبة 4.6% فى اكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 2.3%.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر النشاط الصناعي بنسبة 3.3% فى اكتوبر، بعد تحقيقه مكاسب فى الشهر السابق.