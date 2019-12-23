"ساتورب" تكمل الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها وتوزع 146.99 مليون ريال

اعلنت شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الأثنين 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م (المجدول كل ستة أشهر) حيث تم توزيع مبلغ وقدره 146,996,080.00 ريال (والذي يمثل نسبة 3.92% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م.

وتبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 67,460.00 ريال وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,529,682,540.00 ريال.