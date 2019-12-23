«نمو» تتراجع 181 نقطة بتداولات قيمتها 9.1 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 181 نقطة بنحو 2.66 في المائة لتغلق عند 6623 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 43 في المائة إلى 9.1 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 37 في المائة إلى 161 ألف سهم. أما الصفقات فانخفضت 27 في المائة إلى 734 صفقة. ولم يحقق أي سهم ارتفاعا، وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" 3.2 في المائة ليغلق عند 242 ريالا، يليه "الصمعاني" 3.2 في المائة، ليغلق عند 122 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 2.7 في المائة، ليغلق عند 78.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 1.2 مليون ريال.
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