أخبار السوق

"المجموعة السعودية" توزع 0.75 ريال للسهم



قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني للعام 2019، بواقع 0.75 ريال للسهم ما يمثل 7.5 في المائة من القيمة الاسمية بإجمالي مبلغ قدره 337.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.





22 يناير.. “الفخارية” تصرف ريالا للسهم



أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع ريال للسهم ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية بإجمالي مبلغ قدره 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أن التوزيع يبدأ من 22 كانون الثاني (يناير) 2020.





مجلس إدارة “وفرة” يوصي بتخفيض رأس المال



أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 101.12 مليون ريال وبنسبة 49.438 في المائة.

وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 98.88 مليون ريال والناتجة عن إعادة تقييم استثمارات الشركة، وذلك تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشاريع رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن أعوام سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى، وذلك تماشيا مع نظام الشركات.







“المعذر ريت” يوقع مذكرة تفاهم لتشييد مجمع تعليمي



وقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت، مذكرة تفاهم مع شركة مدارس الرقي الأهلية بغرض تشييد مبنى تعليمي في حي الزهرة جنوب الرياض، على أرض تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أن شركة مدارس الرقي الأهلية ستقوم باستئجار كامل المجمع (الأرض والمبنى) لمدة 26 عاما، مبينة أنه سيتم استخراج التراخيص النظامية من الجهات الحكومية لبناء المجمع خلال فترة الصلاحية المذكرة وتوقيع عقد الإيجار الذي سيعلن تفاصيله لاحقا.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان قيمة الإيجارات وإجمالي قيمة عقد الإيجار بناء على التكلفة النهائية للتطوير عند توقيع عقد الإيجار الذي سيعلن لاحقا.





2 مارس.. جلسة الاستئناف في قضية "عذيب" ضد "هيئة الاتصالات"



قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو”، إنها تسلمت الخميس الماضي تبليغا قضائيا من محكمة الاستئناف بموعد جلسة لدعوى الاستئناف المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستئناف على الحكم الصادر في دعوى الحصول على الرخصة الموحدة، التي صدر فيها حكم من الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في الرياض برفضها.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أن جلسة الاستئناف ستكون منظورة أمام الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض في 2 آذار (مارس) 2020.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات تخص القضية.