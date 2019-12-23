الحربي: خدمت 60 عاما .. ولا أملك العضوية الذهبية

أكد محمد جمعة الحربي رئيس نادي الشباب سابقا، أن وضع الفريق الأبيض حاليا لا يسر، ونتائجه السلبية التي ظل يحققها كانت متوقعة جراء البداية غير الموفقة وعدم الاستقرار الفني، وقال "الإضافات السيئة للاعبين الأجانب، توضح أنهم لا يمكن أن يقدموا للنادي، وكذلك المحليون يعدون رجيع أندية، ولو إدارة النادي اعتمدت على الصاعدين من الدرجات السنية لكان أفضل، فهم لن يلاموا، بل سيصبر عليهم حتى يكتسبوا الخبرة".

وأضاف "الشباب يعيش وضعا نفسيا سيئا، واستمراره في تلقي الخسائر يؤثر في اللاعبين، ويجب إخراجهم من الأزمة ومن ثم معالجة الأخطاء تدريجيا، ومن أفضل الحلول تكوين لجنة فنية من قدامى لاعبي الشباب أصحاب الخبرات الجيدة والنظرة الثاقبة حتى يسهموا في اختيار الأجانب والمحليين، تفاديا للعشوائية وعدم إرهاق النادي ماليا".

وانتقد الحربي آلية الحصول على العضوية الذهبية في الأندية، وقال "يجب أن يكون لها آلية خاصة وتمنح لمن خدم النادي وأنجز وحقق عديدا من البطولات التاريخية، وشخصيا لا أملك 100 ألف ريال حتى أحصل على هذه العضوية، لكني خدمت الشباب 60 عاما وغيري كثيرون خدموا أنديتهم وحققوا إنجازات إلا أنهم عاجزون عن الحصول عليها".

وزاد "اتحاد القدم السعودي مطالب بالتركيز على البنية التحتية من أجل مستقبل الكرة السعودية بشكل عام، ومتى ما كانت الأندية قوية وقدمت مواهب كروية أصبحت المنتخبات قوية وحافظت على سمعتها، والآن لا أرى هناك لاعبين مميزين في المنتخب السعودي عدا الثنائي سالم الدوسري، وسلمان الفرج، ويجب استقطاب أصحاب الخبرات، لأن الشهادات وحدها لا تكفي، ونحن لدينا نجوم سابقون يجب أن يستفاد منهم في بناء جيل جديد".

وأشار إلى أن وجود سبعة لاعبين أجانب في الأندية، خاطئ ويرهقها ماليا، ويخفي المواهب، مقترحا لإدارات الأندية إنشاء صندوق خاص بدعم اللاعبين القدامى والمسؤولين الذين يخدمونها ويحققون لها إنجازات ويتم تأسيسه بنسبة 1 في المائة من دخل كل مباراة، وتتاح الفرصة للجمهور لدعمه وتوضع له آلية خاصة، لافتا إلى أن الهلال هو أفضل من يبدأ بالتجربة لأنه الأجهز.