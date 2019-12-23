جارسيا: منافسنا قوي بـ 7 دوليين

أوضح الإسباني لويس جارسيا، مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أن المواجهة مع الشرطة العراقي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، تعني لهم كثيرا، لأنها تلعب في أرضهم وبين جماهيرهم، وقال "سنجتهد لأجل تحقيق الفوز من أجل إسعاد أنفسنا والجماهير بعد سلسلة الخسائر في المباريات الماضية، فالمنافس قوي ولديه أكثر من سبعة لاعبين في المنتخب العراقي".

وتابع "أتوقع مواجهة جميلة وماتعة، وسنعمل على تحقيق النتيجة الإيجابية التي تسهم في لعب لقاء الرد خارج الأرض، ونحتاج إلى ثقافة الفوز في أوساط اللاعبين، وأنا متفائل بأن الشباب سيعود إلى وضعه الطبيعي خاصة أن هناك تقبلا كبيرا لدى اللاعبين للاستراتيجية التدريبية الجديدة، في الواقع لدينا عمل كبير خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه من المهم تفادي أخطاء اللاعبين، كما حدث في اللقاء الماضي، وقال "نحتاج إلى التركيز بشكل كبير حتى نتجاوز الشرطة"، منبها إلى أنه لإعداد فريق قوي "تحتاج منظومة العمل في النادي إلى مزيد من الوقت". وأتم “جارسيا مدرب كبير ولديه خبرات متميزة في البطولات الإسبانية، إنه قادر على إعادة الشباب إلى المسار الصحيح لكنه يحتاج بعض الوقت”.

من جهته، قال السنغالي ألفريد ندياي، لاعب الشباب، "المباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، ونحتاج إلى تعويض الخسائر الماضية، وحالة عدم التوفيق التي ظلت ملازمة لنا. في البطولة العربية بلغنا مرحلة متقدمة، لذلك لا بد من استكمال رحلة الانتصارات، ودرجة الحماس في أوساط اللاعبين عالية".

في المقابل، قال الصربي ألكسندر إليتش، مدرب الشرطة، “لن نتوقف عند هذا الحد، لأن التحدي مستمر”، مشيرا إلى أن التغيير في الجهاز الفني يعطي الحافز للمجموعة، لتقديم المستويات والنتائج التي تطمح إليها إدارة النادي وجماهيره”.