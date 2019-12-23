الصين واليابان وكوريا تتعهد بتسريع اتفاق التجارة الحرة

عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان جولة جديدة من المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة أقرب نحو توقيع اتفاق مربح لكل دولة من دول شمال شرق آسيا الثلاث، بهدف توسيع التجارة والاستثمار فيما بينها.

وتعهد وزراء التجارة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية أمس بالمضي قدما في المفاوضات المستمرة حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي واتفاق أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن تشونج شان وزير التجارة الصيني، ونظيره الياباني هيروشي كاجياما، وسونج يون مو وزير الصناعة والتجارة الكوري الجنوبي، اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية يشارك فيها زعماء الدول الثلاثة، من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء في مدينة تشنجدو جنوب غرب الصين.

وهناك تركيز أيضا فيما إذا كان كاجياما وسونج سيتصلان مع بعضهما بعضا خلال إقامتهما في بكين، حيث تسعى طوكيو وسيئول لإصلاح علاقاتهما، التي وصلت لأدنى مستوى لها منذ أعوام، وسط نزاع بشأن تعويضات عن العمل خلال زمن الحرب والقيود على الصادرات.

ويعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي التجاري على أساس دوري من قبل الدول الثلاث، وكان الاجتماع الأخير عقد في طوكيو في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

وحرصت الصين، التي تتولى رئاسة الاجتماع الثلاثي هذا العام أخيرا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيرانها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتقلص صادراتها بسبب نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

وتأتي تلك المحادثات بعد أن توصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، المؤلفة من عشرة أعضاء، إلى اتفاق مع شركائها في الحوار حول اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

وفي سياق تشكيل تلك الاتفاقية التجارية الضخمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم كوريا الجنوبية والصين واليابان، قررت بلدان شمال شرق آسيا الثلاثة إبرام اتفاقها التجاري الخاص لفتح أسواق السلع والخدمات وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات الاستثمار، وقواعد المنشأ، والتسهيلات الجمركية، والتجارة الإلكترونية.

وأشارت كوريا الجنوبية إلى أن التجارة الحرة العالمية تواجه أزمة، ودعت إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة تشمل كلا من كوريا والصين واليابان، وتكون أعلى من اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

ومن جانبها، ذكرت اليابان أن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق، مشددة على ضرورة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية أكبر من اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

وبدأت سيئول وبكين وطوكيو مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2012، وتشكل الدول الثلاث 21.5 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم، و20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية.

وتوقعت معاهد بحثية أن يؤدي سريان الاتفاقية الثلاثية إلى فتح عديد من المجالات، بما في ذلك التصنيع والزراعة، وتوليد آثار اقتصادية تصل إلى 16.3 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأولى بعد الاتفاقية الثلاثية.