"المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي" توزع 337 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2019

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه بتاريخ 25-4-1441هـ الموافق 22-12-2019م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني للعام 2019م.

1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-25 الموافق 2019-12-22

2 - اجمالي المبلغ الموزع 337.5 مليون ريال

3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 450 مليون سهم

4 - حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال

5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5

علما بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق يوم الثلاثاء بتاريخ 05-05-1441هـ الموافق 31-12-2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.