الهيئة الملكية لمحافظة العلا و"بياجيه" توقعان اتفاقية شراكة للتعاون خلال الموسم الثاني لـ "شتاء طنطورة"

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة حصرية مع بياجيه لصناعة الساعات والمجوهرات السويسرية، للتعاون خلال الموسم الثاني لـ "شتاء طنطورة."

وبحسب "واس" وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، والمديرة التنفيذية لدار بياجيه شابي نوري، حيث تمثل هذه الاتفاقية بداية لشراكة طويلة الأجل تلتزم بتطوير مجتمع العلا ومواصلة بناء إرث بياجيه في المملكة.

ومن بين المبادرات التي تتضمنها اتفاقية الشراكة، إقامة مزاد خاص للساعات والمجوهرات من قبل بياجيه، حيث ستستخدم العائدات الناتجة عن المزاد لتمويل برامج الابتعاث الأكاديمية للطلاب والطالبات في العلا لتعزيز فرصهم المهنية.

وأوضح عمرو المدني أن الاتفاقية تأتي مثالاً آخراً على الحرص والحماسة اللتين تظهرهما العلامات التجارية العالمية للشراكة مع ما تقدمه محافظة العلا.

من جهتها عبرت شابي نوري، عن فخرها بهذه الشراكة التي ستبنى على مدى السنوات القادمة، مشيرة إلى أن للثقافة والفن دورًا جوهريًا في بناء الجسور بين الشعوب والدول، ويعكس تطوير العلا وموسم "شتاء طنطورة" هذه الرؤية والنهج، وقالت: نحن في بياجيه، نشارك قيمًا مماثلة وروحًا تسعى للجمع بين الناس والفن والثقافة معًا، مع البناء على تراثنا القوي وبراعتنا الحرفية."

وتشكل هذه الشراكة الجديدة جزءاً من المخطط الاستراتيجي الشامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لضمان أن العلا ترحب بالسياحة والفرص، وتجتذب المزيد من الشركاء والمطورين والمستثمرين للانضمام إلى الهيئة في مسيرتها نحو التحول لبناء وجهة مزدهرة طويلة الأمد للسائحين من جميع أنحاء العالم.