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أخبار الشركات- محلية

أسواق المزرعة تتسلم باقي قيمة بيع حصتها "الشركة السعودية للتسويق والتجارة"

الاقتصادية من الرياض

أعلنت أسواق المزرعة  أنها استلمت اليوم  باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة  حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) وسيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة .

يذكر أن اسواق المزرعة أعلنت عن بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان والتي تملكها الشركة بنسبة 99.95% وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ 115,889,504 ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في 31/12/2017م لرئيس مجلس الإدارة  حازم الأسود حيث بلغت مجموع المبالغ المسددة من رئيس مجلس الإدارة حازم الأسود 95,889,504 ريال حتى تاريخ 30/09/2019م .

 

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