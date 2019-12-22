"التقاعد" تدشن حملة "صارت أسهل" لطباعة مختلف أنواع التعاريف والبطاقة التقاعدية

دشن سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد البوابة الإلكترونية للمؤسسة حملة (صارت أسهل) في حلتها الجديدة وتطبيق الأجهزة الذكية على منصات أجهزة الجوال أبل ستور وأندرويد إضافة إلى اعتماد تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية "البوابة الإلكترونية" وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بالرياض.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بما لمسه وشاهده من مشاريع تقنية تواكب تطلعات القيادة الكريمة وتأتي في وقت يتزامن فيه مع إعلان الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020.

وأكد سليمان الحمدان أن تلك الريادة التي تتصدرها المملكة إقليميا وعالميا ما كانت لتكون إلا بما تشهده كافة قطاعات الدولة من حراك فاعل وحضور مؤثر يثبت كفاءة الأيدي العاملة الوطنية في بلادنا في مجال التقنية وتطويعها لتصب نتائجها في خدمة الوطن والمواطن. موجها في ختام تصريحه شكره للمحافظ على ما يبذله ويقدمه من خدمات حثيثة وملموسة لخدمة عملاء المؤسسة من متقاعدين ومتقاعدات وفي مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والتي لا تعكس هذه المناسبة إلا أحد معالمها.

من جهته أكد محمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد خلال حفل التدشين أن حملة (صارت أسهل) وما رافقها من إطلاق حزمة من المشاريع التقنية جاءت انطلاقا من إستراتيجية المؤسسة 2022. ووفقا لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسة خدمة لعملائها لتيسير الحصول على الخدمات والاطلاع على أبرز تحديثاتها وأخبارها.

وأوضح محمد النحاس أن العمل على البوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية بني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات التي تم فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال دمج الخدمات وتحسين عرضها بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات حيث راعت جميع هذه المنصات تحسين تجربة العميل وتطوير الواجهات وتسهيل عرض الخدمات.

واستعرض حفل التدشين فيلمين تعريفيين عن الخدمات المقدمة في البوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية والتعريف بها وبمجال الخدمات المقدمة من خلالها التي من أبرزها طباعة مختلف أنواع التعاريف وطباعة البطاقة التقاعدية بشكل فوري مع الصورة الشخصية وغيرها من الخدمات الأخرى.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تولي قطاع التقنية أهمية كبرى حرصا منها على تيسير كافة خدماتها وسهولة الوصول إليها من قبل عملائها منطلقة في ذلك من مبدأين يتمثلان في سهولة الإجراءات وسرعة تنفيذها.