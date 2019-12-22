"نيوم" و "التدريب التقني" تطلقان برنامج تدريب منتهي بالتوظيف يشمل آلاف من أبناء نيوم وتبوك

عقدت شركة نيوم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شراكة من شأنها أن تخلق الآف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك خلال السنوات القليلة القادمة وتساهم في ذات الوقت في دعم أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير العنصر البشري في المملكة.

حيث سيتطلب مشروع نيوم خلال السنوات المقبلة عدد كبير من الفرص المهنية في عدد من القطاعات وستساهم الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمة لسد هذا الاحتياج.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل عدد يصل إلى نحو 6 ألاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمس القادمة ليحصلوا بعد تخرجهم على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة التي سيوفرها المشروع في قطاعاته الاقتصادية المتعددة.

وسيركز التدريب على المهارات التي تتطلبها القطاعات الأساسية في تخصصات الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات. وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم.

كما سيتم تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية تقدم تدريب نوعي ذا مستوى عالي متميز وذلك بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع. وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

وفي هذا الإطار قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم "إن شراكتنا اليوم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأكيد على ثقتنا في قدرة أبناء المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك مشاركتنا في بناء أرض المستقبل في نيوم والتي نسعى بكل جهد أن تكون وجهة عالمية لاستقطاب أفضل العقول لخلق مجتمع أعمال مزدهر. وسنواصل الاستثمار في برامج مختلفة لتمكين وتطوير كفاءات المجتمع المحلي والوطن بشكل عام."

من جهته قال الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "تأتي هذه الاتفاقية استشعارا للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في نمو الوطن والاستثمار في الكوادر البشرية وتأكيدا لدعم رؤية المملكة 2030. حيث يعد مشروع نيوم أحد أهم ركائز تحقيق الرؤية كما يعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلا تأهيل نوعي وقادر بالنهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيسي للرؤية".

والجدير بالذكر أن إعلان الشراكة يعد الأحدث في سلسلة مشاريع ضمن إستراتيجية نيوم للمسؤولية الاجتماعية والتي سوف تركز خلال 2020 على تطوير مهارات وكفاءات المجتمع المحلي وخلق فرص العمل و تنمية وتأهيل اصحاب الحرف والمواهب وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات مع المؤسسات غير الربحية والتي تهدف إلى تحقيق أثر مجمتعي إيجابي عميق بدء من تبوك.

وسبق وأن أطلق قسم المسؤولية الإجتماعية في 2019 عدة من المبادرات المعنية بالتدريب وتوفير فرص العمل وإرسال الطلاب الحاصلين على منح دراسية لمتابعة تعليمهم في الخارج.