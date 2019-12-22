ترمب : توقيع اتفاق التجارة مع الصين أصبح قريبا جدا

قال دونالد ترمب إن أمريكا والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وقال ترمب في فلوريدا "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وأُعلن عن ما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت أمريكا على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير. مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.