رئيس كوت ديفوار : عملة دول غرب أفريقيا في حاجة للإصلاح

قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا إنه سوف يتم إصلاح عملة الفرنك التي تتعامل بها دول غرب أفريقيا والمدعومة من فرنسا كما سوف يتم تغيير اسمها إلى "إيكو" في خطوة وصفها أوتارا بالتاريخية.

ويشار إلى أن فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة سوف تسحب مشاركتها في لجان العملة المشتركة لغرب أفريقيا. وأضاف واتارا بمؤتمر في أبيدجان وبجانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاصلاحات الواسعة تتعلق بدول الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب أفريقيا "أويموا".

ويشار إلى أن الدول التي تستخدم عملة الفرنك الموحدة هى كوت ديفوار وبنين وبوركينافاسو وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو. وترتبط قيمة عملة الفرنك باليورو ولا توجد خطط لتغيير ذلك.