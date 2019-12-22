ما مُرادفات كلمة "إباء"؟ وما ضِدُّها؟

من أهمّ مُرَادِفات كلمة “إباء” كما في المعاجم اللغوية: أَنَفَة، وشَمَم، وتَرَفُّع، وكِبْرِياء، وعِزَّة، وغَيْرة وغيرها. وبعض هذه الكلمات توافق كلمة “إباء” في معناها، ومنها ما هو قريب من معناها – وهي من المترادفات عند من يُسَلِّم بوجود الترادف.

أمَّا ضِدُّ كلمة “إباء” كما في المعاجم اللغوية فهو ذُلّ، وهَوَان، وخِزْي، وصَغار، وخُضُوع، وما يشبه ذلك.

وأسباب وجود هذه الظاهرة تعدد اللهجات في اللغة العربية، وغزارة الألفاظ، والمعنى المجازي للألفاظ، والاقتراض والتعريب، وتحوّل كثير من الصفات إلى أسماء.