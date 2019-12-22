في أجواء فنية .. «مدل بيست» يحقق أرقاما قياسية حضورا وفعاليات

حقق مهرجان "مدل بيست" في "درة الرياض" البارحة، حضورا قياسيا تجاوز 350 ألف زائر.

تأتي الفعالية ضمن "موسم الرياض"، حيث حظيت الفعاليات طيلة الأيام الثلاثة الماضية بحضور إعلامي كبير تجاوز 300 إعلامي من داخل وخارج السعودية.

وكرمز أصبح ذكرى "درة الرياض" حرص الحضور على ارتداء "البندانة" بشكل كبير خلال تنقلهم بين المسارح الستة الموجودة في الفعالية، استجابة لتغريدة تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس "موسم الرياض"، الذي أطلق شعار "بندنها ورح" للفعالية.

على هامش الفعاليات استطاع المهرجان للمرة الأولى في السعودية توفير سوق متكاملة للأطعمة "سعودي فود آلي"، حيث قدم وجبات سعودية سريعة بطرق جديدة، ووفر خمسة مطاعم عالمية، بمشاركة أكثر من 60 شيفا عالميا في أركان مخصصة لمطابخهم.

واستطاعت الجهات المنظمة للمهرجان تقديم تجربة فنية تتيح للزوار الاستمتاع بمؤثرات سمعية وبصرية فريدة، وتصاميم حديثة في مختلف المسارح، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة، إضافة إلى العروض ثلاثية الأبعاد.

أشرف على تنظيم المهرجان فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسارح، الذي عمل على إخراج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المملكة.

كما مكن المهرجان زواره من خوض تجارب فنية وفعاليات متنوعة، إلى جانب تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد.

ويعد مسرح "بيج بيست" الذي يشمل العروض الرئيسة أحد أبرز أركان المهرجان وأكبر مسارحه، حيث يستوعب أكثر من 45 ألف شخص، بعرض أكثر من مائة متر، وارتفاع 38 مترا.

وضم المهرجان مسرح "أندر جراوند بيست 1 و2" وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. كما بادر المهرجان بإنشاء "داون بيست" لتوفير مسرح أكثر استرخاء وبعيدا عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية. ويستضيف المسرح "دي جي" وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

واشتمل المهرجان على مسرح "سعودي بيست"، الذي خصص للمواهب السعودية الناشئة، إضافة إلى مسرح "مدل تاون" كموقع مركزي في "مدل بيست".