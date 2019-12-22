«إذاعة سائقي التاكسي» تتكفل بإعلاء روح العصر السياسي

إنها الساعة الـ9:25 صباحا في استديوهات محطة إل بي سي LBC الرائعة، فوق مطعم بجانب مسرح الأوديون في ميدان ليستر.

نيك فيراري، مراسل صحيفة شعبية، وهو يميني سابق بدين أشعث، يقدم برنامج حوار الإفطار الصباحي المعروف على "إل بي سي" يناقش بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مع كاتب مقالات في صحيفة «ديلي تليجراف».

في غرفة التحكم، يتواصل فريق من ثلاثة منتجين للمحطة الإذاعية التجارية القائمة في لندن، مع المتصلين القلائل التاليين مثل كرات البولينج.

"معك الآن يا ميشيل. هل هاتفك على إذنك؟" كما يحذر أحد المنتجين متصلة قبل أن تقذف من منزلها في شمالي إنجلترا، عبر أجهزة الراديو يتابع فيها نحو 1.5 مليون شخص برنامج فيراري، البالغ من العمر 60 عاما كل أسبوع.

ميشيل متصلة لأول مرة تم اختيارها للحديث عن رعاية ابنها المصاب بالتوحد، والتعهد الذي قطعه جونسون في أول يوم له كرئيس وزراء، لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

"ميشيل من رانكورن، صباح الخير. كيف يلمس هذا حياتك؟" يسأل فيراري، ويغير أسلوبه بسلاسة من محقق إلى شخص مقرب موضع ثقة أثناء حديثه عن ابنها.

تعترف قائلة: "لم أشعر قط بمثل هذا الإحباط الكبير من بلدي". يصرخ فيراري، "يا إلهي! ما السبب يا ميشيل؟ لماذا يوجد مثل هذا الإحباط في قلبك هذا الصباح؟" قبل أن يختم بمناشدة ودية كي تتصل مرة أخرى.

يخلع فيراري نظارته، يدفع سماعته إلى الوراء ويتثاءب أثناء قراءة شريط الأخبار قبل استقبال متصل آخر، وهو جيمس من بارنز في جنوب غربي لندن.

يبدأ جيمس حديثا فرديا عن نفاق رئيس الوزراء، والحاجة إلى إجراء استفتاء آخر على "بريكست"، بينما كان فيراري يصدر صوتا يبرز نفاد صبره في الخلفية.

"أوه، انتظر، انتظر، انتظر. جيمس، أشعر ربما أنك من مؤيدي البقاء. وهذا بالطبع من حقك"، يضيف، بمجاملة مع لمسة من التهديد.

خلف الزجاج، يوجد جيمس آخر مؤيد لحملة البقاء، يتبختر في الغرفة مع مجموعة من الصحف قرأها كثيرا تحت أحد ذراعيه.

إنه جيمس أوبراين، المقدم الذي برنامجه يتبع برنامج فيراري في الساعة الـ10 صباحا، لكن وجهات نظره بشأن "بريكست" ومسائل أخرى متعارضة تماما.

"هل تشعر بالسحابة اليسارية تهب في الاستديو؟" تسأل أفا إيفانز، منتجة أوبراين، وهي تجلس من أجل تغيير المذيع في بداية الساعة.

سيكون من الصعب على محطة إذاعية أخرى استضافة الزوجين الغريبين من فيراري وأوبراين، لكن التوتر بين وجهات نظرهما، وموهبتهما المشتركة لجذب المستمعين إلى مناقشة الأخبار في بث مباشر، تكمن في صميم نجاح إذاعة إل بي سي LBC.



تأسيس الشركة الإذاعية

أسست شركة لندن الإذاعية عام 1973 كأول محطة إذاعية تجارية في بريطانيا (حيث سبقت محطة كابيتال Capital بمدة أسبوع)، مع سمعة بأنها تقدم، كما يتذكر أوبراين رسم الكاريكاتور: "سائقي سيارات الأجرة العنصريين". وأصبحت الآن ظاهرة وطنية، تحت شعار "قيادة محادثة بريطانيا".

ازداد عدد جمهور متابعي محطة إل بي سي من 1.2 مليون إلى 2.6 مليون مستمع أسبوعيا، منذ أن وصلت إلى مستوى وطني كإذاعة رقمية قبل خمسة أعوام، وتتنافس مع محطات تابعة لإذاعة بي بي سي BBC التي تعتمد على الحوار، على الرغم من انخفاض جمهورها الأسبوعي من ذروة عام 2010، بلغت سبعة ملايين إلى أقل بقليل من خمسة ملايين في الربع الثالث من هذا العام.

أعادت الشركة تشكيل نفسها من محطة أحاديث تغطي مجموعة واسعة من المسائل الحالية، ونمط الحياة إلى نقاش تفاعلي عنيد عن أخبار اليوم.

كما استغلت الاضطراب السياسي في بريطانيا، منذ استفتاء عام 2016، من خلال تعيين مضيفين منهم نايجل فاراج، زعيم حزب "بريكست".



اختراع ماركوني

الإذاعة التي اخترعها جوجليلمو ماركوني عام 1895، أقدم وسيلة للبث، على الرغم من تغلب السينما والتلفزيون والإنترنت عليها، منذ فترة طويلة.

مع ذلك، فقد أثبتت أنها تتمتع بمتانة مذهلة، 88 في المائة من البالغين البريطانيين يستمعون كل أسبوع لمدة 20 ساعة في المتوسط.

هيمنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC على موجات الإذاعة لعقود من الزمن، إلا أن تقدمها يتعثر الآن: حيث تمثل 49 في المائة من جميع الاستماع إلى الإذاعة في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بحصة 48 في المائة للمحطات التجارية.

ارتفع عدد جماهير المتابعين لجملة من الإذاعات بثبات منذئذ، وهي أكبر مجموعة إذاعية تجارية في بريطانيا بما يدل على أن البث الصوتي يزدهر، بدعم من ارتفاع ملفات الصوت الرقمية ومكبرات الصوت التي تعمل بالصوت.

على أن هناك اتهامات بالإغارة على إذاعة بي بي سي بحثا عن النجوم، خاصة من قبل إذاعة إل بي سي، حيث تعاقدت مع إيدي ماير وشيلا فوجارتي، واختبرت إلى الحد الأقصى من متطلبات بث الخدمة العامة لتكون متوازنة سياسيا.

على عكس إصرار إذاعة بي بي سي BBC على أن يبقى مقدموها محايدين، ما يجعل المستمعين والضيوف وحدهم الذين يعبرون عن آرائهم، فإن محطة إل بي سي LBC تطلب من مضيفيها عدم إبداء وجهات نظرهم فحسب، بل أيضا مشاركة التجارب الشخصية لكل شيء من الطلاق إلى المرض.

يقول فيراري عن مقدمي إذاعة بي بي سي BBC: "هم بحاجة إلى أن يقولوا، ’هذا من ناحية، لكن من الناحية الأخرى‘، ما يجعل من الصعب جدا إجراء محادثة عادية.

وجود تحفظ لا يستطيع الأشخاص تجاوزه موجود في حمضهم النووي، بينما نحن لسنا كذلك.

نحن كل شيء لكل الناس. إذاعة بي بي سي BBC عالقة في وضع استثنائي، بمعرفة أنهم يريدون مضاهاتنا، ومعرفة أنهم لا يستطيعون ذلك".

تمرد محطة إل بي سي LBC ضد القيم التقليدية لبث الخدمة العامة في بريطانيا، يثير قلق الآخرين في الصناعة.

أحدهم هو جون سنو، مقدم أخبار القناة الرابعة الذي بدأ حياته المهنية في محطة إل بي سي LBC عام 1973، وهو عام ولادتها.

ويقول: "أستمع في بعض الأحيان إلى إذاعة إل بي سي لأن من الجيد سماع ما يقوله جو بابليك، لكن من الصعب الاستماع لفترة طويلة لأنها شعبوية علنا.

لن يكون بمقدور إذاعة بي بي سي BBC أبدا أن تفلت بذا السلوك، وستهلك في اليوم الذي تفعل فيه ذلك".

شيلا فوجارتي، مواطنة من ليفربول بالغة من العمر 53 عاما، تقدم برنامجا في فترة ما بعد الظهر لأحد أيام الأسبوع على إذاعة إل بي سي LBC ، بعد أن انضمت إليها من إذاعة راديو فايف لايفRadio Five Live قبل خمسة أعوام، تقول إنها شعرت بالصدمة.

كانت معتادة على تقديم برامج حوارية على محطة بي بي سي BBC، لكن أولئك المتصلين كانوا أكثر لطفا من بعض الذين تواجههم الآن.

وتقول: "لن أكذب، كان هناك انتقال من قبل ’يا إلهي. هذا الشخص كان عدائيا جدا‘. كنت أعود إلى المنزل وأنا أرتعش من بعض المكالمات التي تلقيتها، لأنني لم أكن معتادة على أسلوب المشاركة في الصراع الحقيقي هذا".



لا للباقة في «إل بي سي»

لا يوجد مكان للباقة في محطة إل بي سي LBC، وتطالب المحطة أن يكون مضيفوها على استعداد للاشتباك مع المتصلين إذا لزم الأمر، ليس الاستماع لهم فحسب، بل وتحديهم أيضا.

يقول جيمس ريا، مدير البث في مجموعة جلوبال Global: "التفاعل مع الجمهور وقوة الشخصية هو ما يجعل إذاعة إل بي سي LBC ناجحة.

نوظف مقدمي برامج يعرفون ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه فعلا. يختارون قضية ويتحدثون عنها بقوة".

استغرق الأمر وقتا حتى تمكنت فوجارتي من التكيف مع ما تدعوه "محادثة قوية" مع مستمعيها.

"المتصلون بإذاعة إل بي سي LBC يتطلبون شيئا منك، ليس فقط صوتا يقول: ’ولماذا تعتقد هذا؟‘ أو أسئلة بسيطة مفتوحة ولطيفة"، كما تقول، وتتذكر في ليلة استفتاء "بريكست" اضطرارها مشاركة الخبر الذي يقول إنها صوتت لحملة البقاء.

وتقول: "هل يمكنك تخيل ذلك؟ عملت في إذاعة بي بي سي BBC لمدة 25 عاما، ويسألني أحدهم على الإذاعة كيف صوتت؟ كاد هذا يقتلني".

تطالب إذاعة إل بي سي LBC بآراء كل من المضيفين والمستمعين، وإذا امتدت النقاشات إلى مواجهات غاضبة تتحول إلى مقاطع على موقعي يوتيوب أو فيسبوك، فبها ونعمت!

"قد ينسى الناس ما قلته، قد ينسى الناس ما فعلته، لكنهم لن ينسوا أبدا الطريقة التي جعلتهم يشعرون بها"، كما يقول الشعار على شاشة في مكتبها الرئيس.

على محطتي كابيتال وهارت Capital وHeart، يتم التعبير عن العواطف في الموسيقى؛ أما على محطة إل بي سي LBC، فيقول ريا: "المتصلون هم تسجيلاتنا الناجحة".

غالبا ما يبدو إيقاع محطة إل بي سي LBC كإيقاع محطة موسيقية، تعيد تشغيل التسجيلات الناجحة نفسها بلا هوادة.

بعد أعوام من وجود مالكين ذوي رؤى مختلفة، تم تحديد صيغتها بعد أن اشترتها محطة جلوبال Global عام 2007 من قبل ريتشارد بارك، وهو مبرمج إذاعي مخضرم وقاض سابق في برنامج الواقع Fame Academy على إذاعة بي بي سي BBC الذي نجح فيه ريا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

يقول مضيف سابق في "إل بي سي" LBC، "صيغة بارك هي تكرار وحشي: دائما ما تعرف ما ستحصل عليه. هناك ست قصص تجعل الأشخاص يشاركون في أي يوم، ولا تتحدث إلا عن تلك القصص".

يقول فيراري، "لم يكن ريتشارد قط من معجبي الأمور الهادئة المبهجة: إذا كان يوم الجمعة، فلا بد أن يكون الطبخ؛ وإذا كان يوم الثلاثاء، فهو الصحة. حتى قبل "بريكست" شعر أننا كنا ندخل مرحلة أكثر خطورة من الحياة".

التحدث عن مواضيع يدعي أوبراين أنها تتضمن البسكويت المفضل وألوان الأبواب الأمامية للمستمعين، ما يفسح المجال أمام الأخبار الصعبة.

يقول أوبراين إن بارك يتعمد توجيه المحطة نحو آراء قوية تستند إلى الأخبار. هذا هو الوقت الذي بدأ فيه التحول السحري إلى حد ما".

تم تدريب كثير من مضيفي إذاعة إل بي سي LBC كمراسلي أخبار، وهم في المنزل يتولون غربلة القصص بحثا عن مواضيع ستثير نقاشا.

يقول أوبراين الذي عمل سابقا محرر الفنون في صحيفة ديلي إكسبرس، وكان والده صحافيا في«ديلي تليجراف»: "المواد الخام موجودة في الأخبار.

أتصفح النسخ المطبوعة بمقص، وأقص القصص التي تعجبني. المواضيع التي تهمني هي صفحة بطبيعتها الصفحة المطبوعة، لكنني أحب أساليب الصحف الشعبية، القص والاندفاع".

يقول فيراري: "أنا مراسل صحافي من قمة رأسي حتى أخمص قدمي".

والده لينو فيراري، المعروف باسم دان، أسس وكالة عام 1945 لا تزال تزود كثيرا من القصص للصحف، وعمل نيك في صحف شعبية منها «ذا صن» و«ديلي ميرور» قبل الانضمام إلى إذاعة توك راديو Talk Radio المنافسة لإذاعة إل بي سي LBC قبل 20 عاما (انتقل إلى LBC عام 2001).

تعلم حرفته على عتبات الأبواب، يقنع الناس بالتحدث عن حياتهم.

"أوه، إذن هربت زوجتك مع كاهن؟ لا بد أن هذا وقت رهيب بالنسبة إليك. هل نتحدث عن ذلك أثناء تناول قطعة لحم لذيذة في فندق برني إن Berni Inn؟" يقول فيراري، وهو يتذكر طريقة العمل القديمة.

تدريب الصحف الشعبية يساعد على استشعار ما يرغب معظم الناس في التحدث عنه، يقول فيراري: "سنخبركم بالأخبار الواردة من سورية، لكنك ستتصل بي لأن مدرسة طفلك نفذت من الكتب".

كما يعاني في اللحظة الحاسمة مع متصل جديد عندما يكون المضيف غير متأكد مما سيتوقعه، على الرغم من ملخص آراء الشخص الذي يظهر على شاشة الاستديو من قِبل المنتج. هل هي مستمتعة أم هائجة؟ هل لديه عائلة أم هذه هي محادثته الأولى لهذا اليوم؟

يقول فيراري: "أصبحت جيدا في تحديد عمر الأشخاص من خلال صوتهم ودائما ما تسمع العواطف من خلال حديثهم.

تسمع عندما يبدأ الصوت بالذهاب وثم إما أن تهاجم أو تتراجع. أنا رجل الصحف الشعبية، لذلك لدي ست فقرات لرواية القصة. سأضع نهاية العالم في فقرة فرعية، لذلك أحتاج منك الوصول إلى النقطة الرئيسة بسرعة. إذا اتصلت شابة لتقول إنها ضحية سائق سيارة أجرة سوداء، فإنك تسير بوتيرتها".

إيدي ماير، الذي كان يقدم برنامج أخبار المساء على إذاعة بي بي سي راديو BBC Radio 4 قبل أن يتعاقد معه ريا لبرنامج وقت القيادة، على محطة إل بي سي LBC العام الماضي، يقول إن هذه اللحظة من عدم اليقين ممتعة.

ويضيف: "سترى اسما على شاشة، ربما ليس أكثر من ذلك، وتنطلق. قد يكونون منزعجين، أو يبذلون جهدا لشرح أنفسهم.

الأمر أشبه بإطلاق الارتباك، نوع ’التعبير عن السعادة‘ نفسه ... في الواقع، هذا تشبيه سيئ لأنك تعرف أين ستنتهي في الارتباك".

صياغة "بريكست" واستقطاب الرأي في بريطانيا،جاهزة من أجل صيغة بارك. في حين أن مضيفي محطة إل بي سي LBC يغطون مجموعة من المواضيع، إلا أن "بريكست" هو الموضوع الأساس.

تبعت إذاعة إل بي سي LBC خطى البرنامج الإذاعي الأسبوعي لمايكل بلومبيرج، عندما كان عمدة مدينة نيويورك مع فئة ’اتصل بكليج‘ في البرنامج الصباحي الذي قدمه فيراري عام 2013، من خلال السماح للمستمعين بتوجيه الأسئلة مباشرة إلى نيك كليج، نائب رئيس الوزراء آنذاك.

في عام 2017، ذهبت أبعد من ذلك بالسماح للسياسيين، بأن يصبحوا مضيفين من خلال منح فاراج برنامجا في أحد أيام الأسبوع، فأجرى مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

(تم تعليق برنامجه بسبب الحملة الانتخابية بموجب قواعد الموضوعية).