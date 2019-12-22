مهلة 6 أشهر لإنقاذ شركة طيران «أليتاليا» المتعثرة

أعلن ستيفانو باتوانيلي، وزير الصناعة الإيطالي أمس، أن الحكومة الإيطالية ستحاول تشغيل شركة الطيران المتعثرة "أليتاليا" لستة أشهر أخرى ولكنها ستقوم بتصفيتها إذا لم يؤت تدخل الدولة بثماره.

وبحسب "الألمانية"، فإن "أليتاليا" لم تدر أي أرباح منذ 2002 وكانت بحاجة إلى حزم إنقاذ حكومية عدة على مدار الأعوام، وتخضع الشركة لإدارة الحكومة منذ أيار (مايو) 2017 وسط جهود غير ناجحة للعثور على مشترين من القطاع الخاص.

وقال باتوانيلي لصحيفة (إل ميساجيرو): "من الواضح أن الهدف هو إنهاء (اتفاق إنقاذ) بحلول نهاية النصف الأول من العام .. وإلا سنقوم بإنهائه. ولن يكون هناك أي تمويلات أخرى. هذا حق آخر تدخل حكومي لأليتاليا".

وتلقت "أليتاليا" أخيرا قرضا حكوميا لمدة ستة أشهر بقيمة 400 مليون يورو (440 مليون دولار)، وجاء هذا عقب مساعدة بقيمة 900 مليون يورو في 2017 استنفدتها الشركة على الأغلب.

وقال الوزير "هذا في واقع الأمر آخر تدخل من الدولة لمصلحة أليتاليا" وأشار إلى أن الشركة إما أن تعثر على مشتر أو تغلق بحلول منتصف 2020.

واستبعد باتوانيلي احتمال أن تعد المفوضية الأوروبية ذلك القرض معونة غير قانونية من الدولة، منوها "سنغير العلامة التجارية لأليتاليا وهيكل الشركة" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتتزامن المهلة المحددة لها نهاية شهر حزيران (يونيو) 2020 مع انتهاء تفويض جوزيبي ليوجراندي المدير الخاص لـ"أليتاليا"، الذي جرى تكليفه بإعادة هيكلة "أليتاليا" لتصبح جذابة بشكل أكبر أمام المستثمرين.

وأضاف باتوانيلي: "تخسر أليتاليا نحو مليوني يورو في اليوم.. ولا يوجد أي اهتمام في الشركة بوضعها الحالي"، مشيرا إلى أن مجموعة "أليتاليا" لن تباع في مبيعات منفصلة عن وحداتها الخاصة برحلاتها التجارية والصيانة والخدمات الأرضية.

وتعهد الوزير بـ"إجراء تشريعي" ضد شركات الطيران منخفضة التكلفة، زاعما أنها تستفيد من دعم غير عادل في إيطاليا، وأشار إلى أن "لوفتهانزا" أو "دلتا-إير فرانس" يمكن أن يكونا شريكين لـ"أليتاليا" في المستقبل.

ويقدر محللون في قطاع الطيران بأن "أليتاليا"، التي مرت بخطتي إنقاذ سابقتين في 2008 و2014 ابتلعت ما يقرب من تسعة مليارات يورو من أموال دافعي الضرائب.