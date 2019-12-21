عودة سفير الإمارات إلى الفروسية

شهد مهرجان الدرعية للفروسية في أسبوعه الثاني مشاركة الشيخ شخبوط آل نهيان سفير الإمارات في شوط الفئة الصغرى بعد غياب طويل عن المشاركة في بطولات الفروسية، حيث تأتي مشاركته دعما لفرسان الإمارات المشاركين في المهرجان المؤهل لكأس العالم وأولمبياد طوكيو 2020.

وتستكمل منافسات المهرجان في ‪يومه الأخير اليوم‬، حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

يذكر بأن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للسعودية ويعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.