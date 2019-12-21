الشواف .. فارس الميدان في «الفئة الكبرى»

توج الفارس السعودي ناصر الشواف بالمركز الأول في الشوط الرابع – الفئة الكبرى – المؤهل لبطولة العالم بعد أن تفوق بفارق أربعة أجزاء من الثانية أمام الفارس الإماراتي محمد الكميتي ثانيا، والفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي ثالثا، خلال منافسات مهرجان الدرعية للفروسية لمختلف الفئات لاعتلاء المنصات والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وكانت المنافسات قد افتتحت في الشوط الأول "فئة الناشئين والشباب" الذي شهد انتزاع الفارس الإماراتي عيسى العويس المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس السعودي وليد الغامدي الذي حل ثانيا، ومواطنه الفارس عبدالله المعزمي الذي جاء في المركز الثالث. وتلاه الشوط الثاني "الفئة الصغرى" الذي حقق فيه الفارس السعودي ناصر البقمي المركز الأول، الفارس الإماراتي موفي الكربي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد للحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث. أما الشوط الثالث "الفئة المتوسطة" فقد شهد فوز الفارس المصري محمد طلعت بالمركز الأول وجاء في مركز الوصافة الفارس السعودي فهد الغامدي، فيما حل الفارس السعودي محمد المالكي في المركز الثالث. وتختتم منافسات مهرجان الدرعية للفروسية اليوم، الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية وتستضيفه مزرعة الدهامي، حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أعلى النقاط. يذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للسعودية ويعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.