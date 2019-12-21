«نمو» تنهي الأسبوع على ارتفاع 0.5 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 39 نقطة بنسبة 0.5 في المائة.
وكانت السوق قد افتتحت عند 6765 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 7099 نقطة رابحة 5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6201 نقطة فاقدة 8 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 38 في المائة بنحو 26 مليون ريال لتصل إلى 97 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 12 في المائة بنحو 164 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم. أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 637 صفقة لتصل إلى 6.6 ألف صفقة.
أسواق الأسهم- السعودية
- 5 صفقات خاصة على سهم "أرامكو" بقيمة 7.5 مليون ريال
- 2.02 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أرامكو" عند الإغلاق.. ارتفعت للجلسة الرابعة
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- 7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- الأسهم المحلية تكسر أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ يناير 2016
- محللون: بروز إشارات إيجابية في المفاوضات التجارية يدفع الأسهم السعودية إلى الانتعاش
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
أضف تعليق