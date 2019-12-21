«نمو» تنهي الأسبوع على ارتفاع 0.5 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 39 نقطة بنسبة 0.5 في المائة.

وكانت السوق قد افتتحت عند 6765 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 7099 نقطة رابحة 5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6201 نقطة فاقدة 8 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 38 في المائة بنحو 26 مليون ريال لتصل إلى 97 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 12 في المائة بنحو 164 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم. أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 637 صفقة لتصل إلى 6.6 ألف صفقة.