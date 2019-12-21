موسيقى «هاوس» و«ترانس» تجذب الأسماع في «مدل بيست»

تواصلت فعاليات مهرجان مدل بيست العالمي باستضافة 26 فنانا سعوديا وعالميا لليوم الثاني في تظاهرة موسيقية ضخمة جذبت الآلاف من عشاق الموسيقى العربية والأجنبية، الذين قدموا عروضا موسيقية الـ"هاوس" والـ"ترانس"، والـ"تكنو"، وغيرها من الفنون العصرية والعروض الإبداعية الضخمة في حدث كبير ينطلق لأول مرة في العالم من الرياض، ليصل في المستقبل إلى بقية دول المنطقة والعالم.

ومن أبرز المشاركات أمس مشاركة دي جي العالمي ديفيد غيتا، ودي جي ستيف أيوكي، أر دي جي، فارو، بالو، بي 2 بي، فاينل مود، جمنبستر وداني تيناجليا وقدموا أبرز أعمالهم الموسيقية، كما شارك الفنان ماجد المهندس في الحفلات القائمة على خمسة مسارح التي تتمتع بتصاميم حديثة، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة، والعروض ثلاثية الأبعاد، وذلك لإضفاء مزيد من المتعة والتميز والإثارة لرواد المهرجان.

ويتميز مهرجان "مدل بيست" بتوفير أكثر التجارب ابتكارا وإبداعا في مجالات الموسيقى الإلكترونية والفن والثقافة وتقديم فعاليات متنوعة تلبي رغبات مختلف الأذواق وتحقق تطلعاتهم في الاستمتاع بألحان موسيقية خاصة، إضافة إلى توفير تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد.

يذكر أن مهرجان "مدل بيست" أطلق موقعه الإلكتروني MDLBeast.com، الذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، وذلك عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات التي دشنت الخميس الماضي، وتستمر حتى اليوم السبت. ويتميز موقع مهرجان "مدل بيست" الإلكتروني بسهولة الاستخدام، حيث تبرز في واجهة الموقع الأولى 7 قوائم، كلها تحمل معلومات لزوار المهرجان، تشمل برامج الفعاليات اليومية في المسارح الخمسة الموجودة فيه، إضافة إلى أنه بإمكان الزوار من خارج المملكة الاطلاع على طريقة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المعلومات التي يقدمها الموقع، وأيضا الروابط التي يوفرها للمستخدمين، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة وزيارة المهرجان والاستمتاع به.