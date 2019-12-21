«شتاء طنطورة» يستقبل زواره بالماء ويحتفي بتراث العلا

بدأ "شتاء طنطورة" في استقبال زوار من خارج محافظة العلا، حيث وصلت أمس أول رحلة طيران تحمل أول فوج من زوار الموسم، حيث استقبلت الطائرة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها، أثناء توقفها، في ظاهرة عرف دولي في المطارات، تعبر عن الترحيب.

"شتاء طنطورة" مليء بالفعاليات التراثية والفنية، وبدأ فعالياته بالاحتفاء بأصالة العلا، ليتمكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب ترفيهية واستكشافية فريدة، وتذوق أشهى المأكولات المستوحاة من الموروث العريق لأرض الحضارات، والاحتفال ببدء موسم الزراعة الشتوي في موقع "الطنطورة"، مثلما احتفل أهالي العلا بذلك عبر التاريخ.

الأسبوع الثاني من المهرجان تحتفي العلا مع الزوار بغنى الشرق الأوسط الثقافي والفني، حيث سيلتقي الزوار مع حفل فني للموسيقار عمر خيرت، العائد إلى العلا للمرة الثانية على التوالي بعدما أمتع ضيوف الموسم الماضي بحفله الراقي. ومن بوابة أرض الحضارات، سيشهد مسرح مرايا عودة الفنانة عزيزة جلال إلى أضواء المسرح، بعد غياب دام أكثر من 30 عاما.

من جانبه، قال عمرو مدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا "إن موسم "شتاء طنطورة" يتيح لزواره فرصة استثنائية للاستمتاع بأبرز المواقع الأثرية والطبيعية في العالم التي لم تُكتشف بعد، قبل إعادة فتحها للزوار من مختلف أنحاء العالم بحلول شهر أكتوبر من العام المقبل 2020، وسيحصل الزوار على معلومات غنية ودقيقة عن المواقع التاريخية في العلا التي كانت ملتقى للثقافات والحضارات المختلفة من جميع أنحاء العالم عبر آلاف الأعوام.

وبين أن الزوار سيتمكنون من الاستمتاع بجمال أرض الحضارات من منظور فريد، إذ يمكنهم التحليق في السماء على متن المناطيد أو الطائرات الكلاسيكية، لمشاهدة تكوين الطبيعة الساحرة وأبرز معالم العلا الأثرية، إضافة إلى استكشاف التشكيلات الطبيعية البديعة للأخاديد والوديان، من خلال رحلات عبر سيارات لاندروفر الكلاسيكية ذات الدفع الرباعي.