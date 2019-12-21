جيسوس: إذا فاز كلوب فسيدخل التاريخ

يرى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه ليس معصوما من الخسارة، رغم الأداء القوي الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، مضيفا قبل لقاء فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية "فريقنا عليه أن يجتهد للحصول على فرصة للفوز بالمباراة، هذا ما نحاول عمله كل مرة، نحاول أن نكون جاهزين 100 في المائة لكل يوم، بالاعتناء بتفاصيل عدة ولا سيما اللاعبين، تشمل ماذا يأكلون، كم ساعة ينامون، مع تحضير حلول للمشكلات".

وقال "أعرف ما علينا توقعه من فلامنجو، صحيح أنا لم ألعب ضد فريق برازيلي، لكن فلامنجو أيضا لم يلعب ضد خصم بحجم ليفربول". من جهته، قال البرتغالي جيسوس مدرب فلامنجو "ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، كلوب معهم منذ أعوام، يدربهم أحد أنجح المدربين في العالم، ربما إذا فاز باللقب فسيدخل التاريخ"، معتبرا أنه لن يكون صعبا على ليفربول في ظل الأداء الذي يقدمه، أن يجمع بين لقبي المونديال والدوري الإنجليزي بعد أشهر، حللنا منافسنا ونعرف أنهم جيدون، لكن الأكثر إبداعا والأفضل في التعامل، سيظفر باللقب".