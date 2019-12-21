ليفربول وفلامنجو .. العالم ينتظر

سيتحرى فريق الهلال لكرة القدم، خطف المركز الثالث في واحدة من أكثر النسخ قوة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية عندما يصطدم بمنافسه مونتيري المكسيكي، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وسيخوض مونتيري، مواجهة الهلال، بتشكيلة تخلو من عديد من الأساسيين، بعد عودة ثمانية من لاعبيه إلى بلادهم تحضيرا لاستئناف ختام مباريات الدوري المحلي الأسبوع المقبل، وذلك بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال.

واستهل الهلال، مشواره بالفوز على الترجي التونسي 1 /0، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام فلامنجو 1 /3، في مباراة كان الأفضل فيها خلال الشوط الأول وأنهاه متقدما بهدف نظيف، بينما تفوق مونتيري على السد القطري 3 /2، قبل أن يخسر شبه النهائي في مواجهة ليفربول 2 /1.

وقدم الهلال أداء راقيا في المباراتين ونال إشادة الجميع بعدما ظهر فريقا عالميا وكان بإمكانه العبور للمباراة النهائية، لكن الحظ عبث له في معركته مع بطل ليبرتادورس، بيد أن الفرصة تبدو سانحة أمامه ليصبح ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في 2011.

ويمتلك الهلال عديدا من الأسلحة التي يمكن لمدربه الروماني رازفان لوشيسكو، الاعتماد عليها في مقدمتهم الفرنسي بافيتمبي جوميز، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الكولومبي جوستافو كويلار، البرازيلي كارلوس أدواردو، إلى جانب سالم الدوسري، بينما سيغيب البيروفي آندريه كاريلو، بسبب البطاقة الحمراء في اللقاء السابق.