14.8 مليار دولار استقطبتها صناديق الأسهم العالمية في أسبوع والأمريكية في الصدارة

استقطبت صناديق الأسهم العالمية 14.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في وقت أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية وإزالة الانتخابات البريطانية التي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية واضحة للضبابية التي تغلف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

بحسب "رويترز"، ذكر بنك أوف أمريكا أمس، أن صناديق الأسهم البريطانية جذبت 1.1 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي أدى فيه الانتصار القوي لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى آمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاق في العام المقبل.

وصعد مؤشر فاينانشيال تايمز 250 البريطاني لأسهم الشركات المتوسطة إلى مستويات قياسية مرتفعة الجمعة الماضي.

ويقول مستثمرون "إن حجم انتصار جونسون ربما يكون كافيا لإعادة جذب استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية التي تجنبت الأسهم البريطانية لأعوام".

وقال بنك أوف أمريكا، "إن المستثمرين تخارجوا بما قيمته 29.8 مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى أيلول (سبتمبر) 2019. ومنذ ذلك الحين، تدفق 5.7 مليار دولار إلى البلاد مجددا".

في غضون ذلك، جذبت هدنة تجارية مع الصين ووقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لزيادات أسعار الفائدة المستثمرين مجددا إلى أسهم القيمة، مع استقطاب صناديق أسهم القيمة الأمريكية لتدفقات بقيمة 10.2 مليار دولار.