20.68 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات البريطاني في 3 أشهر .. أدنى مستوياته منذ 2012

تراجع عجز ميزان المدفوعات البريطاني إلى 15.860 مليار جنيه استرليني (20.68 مليار دولار) في الربع الثالث من 24.152 مليار استرليني في الربع الثاني، وهو ما يتفق تقريبا مع التوقعات، وساعد في تضاؤل العجز ارتفاع الصادرات السلعية، وكنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، نزل العجز إلى 2.8 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2012.

ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثالث من العام مقارنة بتقديرات سابقة، وانكمش عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى أدنى مستوياته منذ 2012، في دفعة صغيرة قبيل ما تبدو أنها ستكون نهاية عام مصحوبة بتباطؤ قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما 0.4 في المائة في الربع الثالث من العام، بارتفاع عن تقدير سابق عند 0.3 في المائة، وبدعم من مراجعة بالرفع لناتج قطاعي الخدمات والتشييد.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع ثقة الأعمال والمستهلك ببريطانيا خلال الشهر الجاري، في ظل الفوز الكاسح، الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة، وهو ما أضفى بعض الاستقرار على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن مؤشر "جي.إف.كيه" لقياس ثقة المستهلك ارتفع بمقدار ثلاث نقاط ليصل إلى أعلى معدلاته منذ تموز (يوليو) الماضي، في ظل تحسن التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال 2020.

وزاد مؤشر "لويدز" لقياس ثقة الأعمال إلى أعلى معدل له خلال خمسة أشهر، فيما تراجعت النظرة السلبية للشركات بشأن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أدنى معدلاتها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

ورغم التحسن الذي طرأ على المؤشرين هذا الشهر، فإنهما لا يزالان أدنى من متوسطات القراءة، التي يتم تسجيلها في المعتاد، وإن كان التركيز ينصب حاليا على مدى قدرة بريطانيا على إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية 2020.

وكان البنك المركزي البريطاني صرح بأنه لا يزال من السابق لآوانه تحديد ما إذا كان اتضاح المسار نحو الخروج من التكتل الأوروبي سيؤدي إلى تحسين الثقة بالمناخ الاقتصادي في البلاد.

وذكر ساجد جاويد وزير المالية البريطاني أنه تقرر تعيين أندرو بايلي النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا المركزي في منصب محافظ البنك.

وعمل بايلي (60 عاما) على مدى 30 عاما في البنك المركزي قبل أن ينتقل في 2016 إلى عمله الحالي رئيسا تنفيذيا لهيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بتعيين بايلي، مبديا ثقته الكاملة في أدائه بمنصبه الجديد، وأفاد متحدث باسم جونسون: "يود رئيس الوزراء أن يتقدم بالشكر لمحافظ بنك إنجلترا مارك كارني على عمله الدؤوب وتفانيه لستة أعوام ونصف مضت. أندرو بايلي يجلب معه خبرة وفيرة في مجال الصيرفة المركزية ورئيس الوزراء يثق ثقة تامة بأنه سيقوم بعمل ممتاز".

وفاز رئيس الوزراء البريطاني في التصويت الأول الذي أجري أمس بمجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، ليطلقوا بذلك مسار تبنيه بما يسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير).

وبعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء "بريكست، وهي فترة اتصفت بالأزمات والجمود السياسي، حصل جونسون على دعم البرلمان من دون صعوبات كنتيجة لانتخابات 12 كانون الأول (ديسمبر)، التي فاز حزبه فيها بأغلبية مريحة.

وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لم يبق سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير) 2020 بعد 47 عاما من شراكة مضطربة.

وفشل جونسون في السابق في الحصول على دعم البرلمان بعدما تفاوض على اتفاق جديد حول "بريكست" ينص على حل جديد لتجنب عودة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وخسر آنذاك الأغلبية بسبب انشقاقات وطرد نواب وهو ما طبع الأزمة السياسية الناجمة عن استفتاء 2016 الذي أيد البريطانيون بموجبه 52 في المائة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل الخروج من الطريق المسدود، تمكن بعد عدة محاولات من التوصل إلى التوافق اللازم لإجراء انتخابات مبكرة، وخرج منها بأغلبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ تولي ماجريت تاتشر رئاسة الوزراء.