لأول مرة .. نسبة السعوديين المسجلين في «هيئة المهندسين» تتخطى بقية الجنسيات

سجل السعوديون المسجلون في الهيئة السعودية للمهندسين، للمرة الأولى، النسبة الأعلى بين الجنسيات الأخرى بنسبة تشكل 24 في المائة من الإجمالي، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس عبد الناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

وقال العبداللطيف، "إن إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة بلغ حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 161597 مهندسا بينهم 38581 مهندسا سعوديا، بينما بلغ عدد الفنيين 103367 فنيا سعوديا وأجنبيا مسجلا".

وأوضح، أن أكثر الجنسيات من حيث عدد المهندسين الأجانب، تمثل في كل من مصر والهند والأردن والفلبين والسودان، فيما تصدرت جنسيات الفنيين الأجانب كلا من الهند وباكستان ومصر والفلبين وسورية والسودان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن نسبة المهندسين السعوديين، شهدت ارتفاعا خلال العام الجاري إلى 24 في المائة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على زيادة نسب التوطين في القطاع الهندسي تدريجيا، بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفت العبداللطيف إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الجاري 2019 زيادة في أعداد المتقدمين السعوديين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب، ما أسهم في ازدياد عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة على جميع الجنسيات الأخرى التي كانت تلتحق بالهيئة.

وأضاف أنه "نتيجة لذلك قامت الهيئة بتدريب أكثر من خمسة آلاف مهندس في أكثر من 200 دورة، كما نفذت 80 دورة مدعومة و137 تخصصية، إلى جانب تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، وكذلك تدريب 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، كما أقامت الهيئة أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة".

وعملت هيئة المهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمسة أعوام ابتداء من العام الماضي 2018، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه. وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاثة أعوام، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.