توقعات متشائمة للاقتصاد التركي .. ثقة المستهلكين تتراجع في ديسمبر

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس أن ثقة المستهلكين في البلاد تراجعت إلى 58.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من 59.9 في الشهر السابق، لتسجل انخفاضا بعد ارتفاع استمر شهرين.

وبحسب "رويترز"، لامس المؤشر في أيار (مايو) 55.3 وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2004، مع تضرر الاقتصاد بفعل الركود، ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل.

وتراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المائة أمام الدولار، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بينما فقدت أكثر من 9 في المائة خلال 2019 بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار، متراجعة بنحو 0.6 في المائة عن إغلاق الجمعة الماضية البالغ 5.8120 مقابل الدولار.

وفي وقت سابق، لامست العملة التركية 5.8505 مقابل الدولار، وهذا هو أضعف مستوى لها منذ 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال بيوتر ماتيس؛ محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، "إن العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في تداولات الأسبوع، والسبب الرئيس هو أن التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا مرشحة للتصاعد".