الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات على مستويات تاريخية مرتفعة

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة وسط تفاؤل حيال مزيد من التراجع في حدة التوترات التجارية الصينية الأمريكية بعد اتفاق أولي من المقرر توقيعه في يناير كانون الثاني.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 231.68 نقطة بما يعادل 0.82 بالمئة إلى 28608.64 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 17.96 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 3223.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع
24.62 نقطة (0.28%) إلى 8911.84 نقطة.
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أسواق الأسهم- العالمية
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