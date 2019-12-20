بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات 15 مليار دولار في أسبوع

قال بنك أوف أمريكا اليوم إن صناديق الأسهم العالمية استقطبت 14.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية وإزالة الانتخابات البريطانية التي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية واضحة للضبابية التي تغلف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وجذبت صناديق الأسهم البريطانية 1.1 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء في الوقت الذي أدى فيه الانتصار القوي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى آمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاق في العام المقبل. وصعد المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطاني لأسهم الشركات المتوسطة إلى مستويات قياسية مرتفعة الجمعة الماضية.

ويقول مستثمرون إن حجم انتصار جونسون ربما يكون كافيا لإعادة جذب استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية والتي تجنبت الأسهم البريطانية لسنوات.

ووفقا لـ"لرويترز"، قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين تخارجوا بما قيمته 29.8 مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى سبتمبر 2019. ومنذ ذلك الحين، تدفق 5.7 مليار دولار إلى البلاد مجددا.

في غضون ذلك بالولايات المتحدة، جذبت هدنة تجارية مع الصين ووقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادات أسعار الفائدة المستثمرين مجددا إلى أسهم القيمة مع استقطاب صناديق أسهم القيمة الأمريكية لتدفقات بقيمة 10.2 مليار دولار.