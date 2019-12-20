شركات صينية: بكين ستفي بتعهدها لشراء منتجات أمريكية بـ 40 مليار دولار

قالت أكبر شركة استشارات زراعية في الصين اليوم إن بكين ستفي بتعهدها بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تزيد مشتريات الصين من السلع الزراعية إلى ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق الذي يستهدف منه تسوية الحرب التجارية المستمرة منذ أمد طويل بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي.

ولم يوقَع الاتفاق بعد، مما يغذي التشكيك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيراد كمية كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكتبت جيه.سي.آي للاستشارات ومقرها شنغهاي في مذكرة "معظم وسائل الإعلام الأجنبية لا تعتقد أن بمقدور الصين الوفاء بالتعهدات... لكن كشركة استشارات صينية في السوق الزراعية، تعتقد جيه.سي.آي بقوة أن الصين لديها القدرة وستفي بتعهدها".

وتقدر جيه.سي.آي أن بمقدور الصين شراء ما إجماليه نحو 41.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية سنويا، بما في ذلك نحو 18.7 مليار دولار أو 45 مليون طن من فول الصويا، وفقا لـ"رويترز".

وتضرر فول الصويا بشدة جراء رسوم جمركية فرضتها الصين على سلع أمريكية في النزاع التجاري المتبادل، مما أضر بمزارعي فول الصويا الأمريكيين الذين يعتمدون بشكل كثيف على السوق الصينية.

وانخفضت واردات الصين من فول الصويا القادم من الولايات المتحدة العام الماضي إلى النصف من مستواها في 2017 إلى 16.6 مليون طن وهو أدنى إجمالي سنوي منذ 2008.