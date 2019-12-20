ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في أكتوبر

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة زاد إلى 32.4 مليار يورو (36 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول من 28.2 مليار يورو قبل شهر.
وأضاف المركزي أنه في اثني عشر شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.2 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة.
ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهرا إلى تراجع فائض قطاع الخدمات بينما زاد الفائض التجاري نوعا ما.
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