أسهم أوروبا تحوم دون مستويات قياسية مرتفعة وأداء متفوق لإيطاليا

سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة اليوم الجمعة إذ انكمشت أحجام التداول بسبب اقتراب عطلة عيد الميلاد، على الرغم من أن الأسهم الإيطالية سجلت أداء فاق سائر الأسهم بفضل بعض إعلانات الإيجابية للشركات.
وبحلول الساعة 08:24 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط، لكنه ما زال متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني ليبعد نحو واحد بالمئة دون أعلى مستوياته على الإطلاق.
جاء ذلك بعد مكاسب قياسية حققتها وول ستريت عقب أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاقا تجاريا أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيُوقع في مطلع يناير كانون الثاني.
وبينما استقرت بقية المؤشرات في المنطقة، ربحت الأسهم المدرجة في ميلانو 0.7 بالمئة بقيادة مجموعة نيكسي للمدفوعات التي ارتفعت أسهمها 2.8 بالمئة بعد أن قال انتيسا سان باولو إنه سيبيع أنشطته لمدفوعات الأفراد إلى نيكسي في صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).
ومن بين الشركات التي سجلت تحركات كبيرة رويال داتش شل التي انخفض سهمها 0.8 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع أن تسجل تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاجها الفصلي من النفط.
أسواق الأسهم- العالمية
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- زيادة مرتقبة تعيد ترتيب المصارف السعودية وترفع رؤوس أموالها إلى 195.8 مليار ريال
- مليونير يبحث عن أصدقاء للعيش معه في مزرعته
- 7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- خروج 27.6 ألف أجنبي من قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 3 أشهر
- وزير المالية: ألمانيا رابع أكبر مٌصدر للسعودية.. وسنعزز التعاون في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
- "الكهرباء": توقيع عقود تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين
- المستثمرون يراهنون على هبوط الأسهم العالمية بشكل غير مسبوق منذ 2009
أضف تعليق