"بوينج" تختبر كبسولة لنقل رواد الفضاء

من المقرر أن تطلق بوينج في وقت لاحق اليوم الجمعة مركبة الفضاء "ستارلاينر" في مهمتها الأولى إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت ناسا أنه لن يكون هناك طاقم على متن الرحلة التي من المقرر إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا الساعة 06:36 صباحا بالتوقيت المحلي (11:36 بتوقيت جرينتش).

وستصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية يوم غد السبت وتعود مرة أخرى إلى الأرض في 28 ديسمبر الجاري في ولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايت المتحدة. وقالت ناسا إن "ستارلاينر" ستحلق عائدة إلى الأرض بمساعدة المظلات، وتهبط في الساعة 05:47 صباحًا في منطقة اختبارات وايت ساندز ميسايل رانج التابعة للجيش الأمريكي.

وتم تطوير ستارلاينر لبرنامج الطاقم التجاري التابع لناسا والذي يمكنه حمل ما يصل إلى سبعة رواد فضاء. ومن المقرر أن تكون ول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية في وقت ما في عام 2021 .