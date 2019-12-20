ارتفاع التضخم في اليابان 0.5 % في نوفمبر

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك في اليابان ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة زيادة عن العام السابق في نوفمبر الماضي.

ولا يزال الرقم بعيدًا عن هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من ست سنوات عندما أطلق حملة تسهيلات نقدية.

وارتفع معدل التضخم في عام 2018 بنسبة 0.9 بالمئة عن العام السابق في الوقت الذي دعمت أسعار الطاقة المرتفعة الزيادة.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه مع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 102.2 مقابل 100 في عام 2015 .