فلان فَجّ

كلمة "فَجّ" في الأصل صفة غير الناضج من الفواكه، يقال: فاكهة فَجَّة أي غير ناضجة، ولكن يقال: رجل فَجّ أو فلان فَجّ كناية عن الفظّ الخشن الجِلْف من الناس على التشبيه بالفاكهة الفَجَّة؛ إذ يصعب التعامل معه كما يصعب أكل هذه الفاكهة غير الناضجة.

فهو تعبير اصطلاحي، جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بهذا المعنى المجازي.

وهذه التعبيرات إفرازات لتجارب الحياة وتختلف من مجتمع لآخر.