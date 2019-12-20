انطلاق «مدل بيست» بمشاركة 70 «دي جي» وفنانا عالميا

انطلقت فعاليات مهرجان "مدل بيست"، في درة الرياض أمس، بمشاركة أكثر من 70 من الـ"دي جي" والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.

وتقع فعاليات المهرجان التي تستمر ثلاثة أيام، على مساحة تقدر بأكثر من مليون متر مربع، ويقدم الفنانون فقراتهم على خمسة مسارح، التي تشتمل على عروض موسيقى الـ"هاوس" والـ"ترانس"، والـ"تكنو"، وغيرها من الفنون العصرية.

وأكملت الجهات المنظمة لمهرجان جميع استعداداتها وتجهيزاتها المتكاملة لتقديم تجربة فنية تتيح للزوار الاستمتاع بمؤثرات سمعية وبصرية فريدة، وتصاميم حديثة في مختلف المسارح، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة، إضافة إلى العروض ثلاثية الأبعاد.

ويشرف على تنظيم المهرجان فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسارح، الذي عمل على إخراج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المملكة.

ويوفر مهرجان "مدل بيست" تجربة فنية وفعاليات متنوعة من الألحان الموسيقية الخاصة، إلى جانب تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد.

ويعد مسرح "بيج بيست" الذي يشمل العروض الرئيسة أحد أبرز أركان المهرجان وأكبر مسارحها، حيث يستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن. ويبلغ عرضه أكثر من 100 متر، وارتفاعه 38 مترا.

ويضم المهرجان أيضا مسرح "أندر جراوند بيست 1 و 2" وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. كما بادر المهرجان بإنشاء "داون بيست" لتوفير مسرح أكثر استرخاء وبعيدا عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية. ويستضيف المسرح "دي جي" وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية. ويشتمل المهرجان على مسرح "سعودي بيست"، الذي خصص للمواهب السعودية الناشئة، إضافة إلى مسرح "مدل تاون" كموقع مركزي في "مدل بيست".