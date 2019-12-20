مبدعون يتطلعون إلى العالمية عبر المهرجان

يتطلع مبدعون سعوديون في الموسيقى الإلكترونية، إلى أن يكون مهرجان "مدل بيست" محطة بارزة في مسيرة حياتهم الفنية، ومنصة تقدم لهم التجارب والخبرات والتواصل مع أشهر النجوم العالميين، لمساعدتهم على التألق والإبداع، والوصول إلى الشهرة والعالمية.

ويقدم "مدل بيست" فرصة للسعوديين لإطلاق إبداعاتهم الفنية، وإثبات قدراتهم، وتأكيد جدارتهم، وعرض مهاراتهم في الـDJ هذا الفن العصري المتجدد، كنجــوم بارزين ومشـهورين في عالــم الموسيقى الإلكترونية العالمية.

ونجح عديد من الفنانين السعوديين في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى الإلكترونية؛ هذا المجال الفني الرحب، الذي يتطلب موهبة فذة، ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع بعضها بعضا، إضافة إلى امتلاك الذوق الرفيع في انتقاء الأغاني، والقدرة على إعداد مزيج جميل بين الأغاني العربية والغربية، ومعرفة ضبط الصوت، وتوزيع الإيقاع، وتشجيع الجمهور للإبقاء على حماسهم، وإبهاجهم باختيار ما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.

إلى ذلك، دشن "مدل بيست" موقعه الإلكتروني، الذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات، حيث تبرز في واجهة الموقع الأولى سبع قوائم، كلها تحمل معلومات للزوار، تشمل برامج الفعاليات اليومية في المسارح الخمسة الموجودة فيها.

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاطلاع على طريقة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المعلومات التي يقدمها الموقع، وأيضا الروابط التي يوفرها للمستخدمين، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة وزيارة المهرجان والاستمتاع به.