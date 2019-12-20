«شتاء طنطورة» .. ثقافات الشرق والغرب على مدار 12 أسبوعا

بدأت فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا أمس، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، وتستمر إلى السابع من آذار (مارس) 2020.
وستشهد "طنطورة" على مدار 12 أسبوعا جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، إذ ظلت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.
وتقام مجموعة من العروض المفتوحة على مسرح "مرايا" الذي يمثل تحفة فنية معمارية حديثة، ويتسع لنحو 500 شخص، ويمتاز باحتوائه على نظم صوتية متقدمة عالية الجودة، تضاهي تلك الموجودة في دور الأوبرا العالمية، وهو ما يؤهله لاستضافة حفلات لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، بجانب عروض فنية استعراضية مثل عرض "جميل بثينة" الذي تقدمه فرقة "كركلا" الشهيرة علاوة على فعاليات أخرى مثل، سوق "وادي القرى"، والمتنزه الشتوي، وبلدة العلا القديمة.
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